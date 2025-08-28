Количество «активно циркулирующих» фейков в Удмуртии снизилось в шесть раз

Количество «активно циркулирующих» региональных фейков за последние три года снизилось в шесть раз: если в 2022 году Центр управления регионом (ЦУР) Удмуртии фиксировал 68 подобных фальшивых сообщений, то за восемь месяцев 2025 года — лишь 11. Об этом сообщила руководитель регионального ЦУР Татьяна Шумихина на круглом столе «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов Фото: Данил Иванов

Госпожа Шумихина напомнила о дипфейке с главой Удмуртии Александром Бречаловым: «В соцсетях распространялось видео, в котором якобы глава региона сообщал о многочисленных пострадавших и остановке завода после беспилотной атаки (1 июля в Ижевске.— “Ъ-Удмуртия”). Благодаря оперативной работе специалистов недостоверное видео, созданное с помощью нейросетей, было быстро выявлено». Она добавила, что информация о том, что это дипфейк, распространилась шире, чем сам фейковый ролик.

Руководитель регионального ЦУР отметила, что общий объем дезинформации в информационном поле страны растет, однако жители становятся более критичными и реже распространяют недостоверные сведения. Госпожа Шумихина предложила при проверке информации использовать простой «тест тревоги». «Если новость вызывает сильное внутреннее волнение и желание поделиться, то с высокой вероятностью это фейк»,— пояснила она.

Напомним, 25 августа минстрой Удмуртии назвал фейком данные об утверждении региональной программы по обеспечению госрезерва горюче—смазочными материалами «Топливо победы». Фотография якобы приказа ведомства распространялась в неофициальных пабликах.

