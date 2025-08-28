В аэропорту Сочи сообщили о переносах и отменах рейсов до 30 августа

В аэропорту Сочи продолжают формировать расписание прибытия и отправки самолетов с учетом временных ограничений. В пресс-службе аэропорта сообщили, что в ближайшие два дня возможны переносы, отмены и объединения рейсов.

В ночь на 28 августа в воздушной гавани вводились ограничения на фоне атаки БПЛА в Краснодарском крае. Два самолета были вынуждены уйти на запасной аэродром. К утру задерживались около 50 рейсов.

Представители аэропорта попросили пассажиров внимательно следить за актуальным статусом рейсов. Для этого рекомендуется следить за информацией авиакомпаний, а также обращаться к электронные табло в терминале. Информация также обновляется на официальном сайте аэропорта, работает Telegram-бот @AerodinamikaBot.