Силы ПВО за ночь сбили 102 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 мск 27 августа до 7:00 мск 28 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 22 беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны. По его данным, по 21 БПЛА сбили над Ростовской и Самарской областями, 18 БПЛА — над Краснодарским краем, 11 БПЛА — над Крымом, по три — над Воронежской и Саратовской областями, два — над Волгоградской областью, один — над акваторией Азовского моря.

В Волгоградской области из-за атаки загорелось локомотивное депо в городе Петров Вал. Возгорание потушили, никто не пострадал, но движение поездов на станции приостановлено. В Ростовской области обломки дрона упали на крышу дома, повредив электропроводку, были эвакуированы 89 человек. В Воронежской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.