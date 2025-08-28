Губернаторы собрали на выборы намного больше средств, чем все их соперники

На сегодняшний день избиркомы почти всех 20 субъектов РФ, где 14 сентября пройдут прямые выборы глав регионов, опубликовали хотя бы один отчет о текущих расходах с избирательных счетов кандидатов. Как выяснил “Ъ”, подавляющая часть направленных на выборы финансов находится в распоряжении действующих губернаторов (включая врио).

Анализ отчетности показал, что ни одному из представителей оппозиции не удалось опередить кандидатов власти по размеру привлеченных средств. Более того, нередко избирательный фонд главы региона во много раз превосходит совокупный объем фондов всех остальных кандидатов, вместе взятых.

Так, лидирующий в этом рейтинге врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов привлек на выборы 65 млн руб.— в 75 раз больше, чем четверо его соперников (на их долю пришлось 866 тыс.). Источники поступления средств в справке не уточняются. Потратить кандидат успел чуть более 38 млн руб., из них 4,3 млн — на изготовление агитационных материалов.

В тройку лидеров по объему собранных средств вошли еще два врио губернатора: ростовчанин Юрий Слюсарь и новгородец Александр Дронов. И каждый из них тоже значительно опережает по доходам четырех своих соперников: в активе господина Слюсаря 62,4 млн руб. из 73,2 млн, собранных всеми кандидатами, а у господина Дронова — 59,1 млн из 60,9 млн руб.

Самым «бедным» кандидатом среди действующих губернаторов стала врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк: в ее избирательном фонде всего 5 млн руб. Кампанию она тоже ведет весьма бюджетную: согласно отчету, потрачено пока всего 683,4 тыс. руб.

