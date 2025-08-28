Стоимость гостиничного бронирования на ВЭФ достигла 14 тыс. руб. за ночь

Средняя стоимость ночи в отелях Владивостока на период Восточного экономического форума достигла 14 тыс. руб., увеличившись на 12% год к году, подсчитали в «Яндекс Путешествиях». Для квартир и апартаментов цена выросла на 9,5%, до 10,4 тыс. руб. за ночь.

По подсчетам «Островка», средняя стоимость бронирования в целом выросла на 12%, до 9,2 тыс. руб. Директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин зафиксировал увеличение для жилья на 10% год к году, до 6,6 тыс. руб. за ночь.

ВЭФ — один из крупнейших экономических форумов России, его проводит фонд «Росконгресс». Мероприятие состоится 3–6 сентября, участие в нем подтвердили представители более чем 70 стран. В прошлом году на мероприятии было 7,1 тыс. делегатов из 75 государств. Количество участников выросло на 12,7% год к году.

Из-за ограниченного номерного фонда размещение во Владивостоке на даты форума традиционно обходится дороже. Директор по закупкам Trivio Алексей Агеев заявил, что в период ВЭФ стандартный номер в отеле «четыре звезды» сейчас стоит 40 тыс. руб. в сутки, против 10 тыс. руб. в обычное время.

Цены на перелеты во Владивосток на даты ВЭФ за год также выросли. Согласно «Яндекс Путешествиям», средняя стоимость авиабилетов из Москвы и обратно на даты форума в этом году — 42 тыс. руб. В годовом выражении рост составил 40%.

Подробности — в материале «Ъ» «Командировки подселились во Владивосток».