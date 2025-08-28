Унесенный в Охотское море на бочке мужчина погиб

В Хабаровском крае закончены поиски мужчины, которого унесло в Охотское море на бочке из-под топлива. По другим данным, согласно публикациям СМИ, он держался за топливный бак автомобиля. Мужчина погиб, сообщила пресс-служба МЧС. Тело нашли местные жители на побережье в Тугуро-Чемиканском районе и передали полиции.

Мужчина месте с двумя друзьями пытался на «КамАЗа» переехать через устье реки Тыл. Они попали в зону прилива, и машина заглохла. Двое смогли спастись. К поискам третьего привлекли 33 человека, полицейские вместе с местными жителями обошли береговую линию моря на площади около 25 кв. км.