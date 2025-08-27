Мужчину унесло в Охотское море на бочке из-под топлива

У побережья Хабаровского края спасатели ищут мужчину, которого унесло в море на бочке из-под горюче-смазочных материалов. На его поиски вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным полиции, три человека на автомобиле «КамАЗ» пытались переехать через устье реки Тыл, но попали в зону сильного прилива. Из-за подъема уровня воды машина заглохла. Двое сумели спастись, но 38-летнего мужчину с бочкой унесло течением в направлении Охотского моря.

В поисках задействованы 33 человека и шесть единиц техники. Инспектор отделения МЧС по Тугуро-Чумиканскому району вместе с полицейскими и местными жителями обследовали устье Тыла и береговую линию моря на площади около 25 кв. км. В МЧС уточнили, что эта местность труднодоступная, и там нет транспортного сообщения.