В отношении «Совкомбанка» из-за рекламы возбудили дело в Петербурге

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении ПАО «Совкомбанк». На рекламу кредитной организации пожаловался житель Северной столицы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, россиянину звонили и рекламировали услуги банка. При этом согласия на распространение таких сообщений он не давал.

В УФАС установили, что абонент действительно не разрешал совершать рекламные звонки. «Совкомбанк» задействовал для этого систему автоматического дозванивания. В связи с этим в отношении компании возбуждено дело о нарушении Закона о рекламе.

Татьяна Титаева