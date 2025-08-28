Сергей Малинкович возглавил «Коммунистов России» в заксобрании Алтайского края
Новым руководителем фракции «Коммунистов России» в законодательном собрании Алтайского края стал Сергей Малинкович. Об этом на сессии регионального парламента сообщил председатель мандатной комиссии Сергей Писарев.
Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Заседание проходит 28 августа. Как писал «Ъ-Сибирь», ранее фракцию возглавлял Сергей Матасов. Он досрочно сложил свои полномочия в июне 2025 года после того, как стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Господин Малинкович является председателем ЦК партии.
Во фракцию «Коммунистов России» входят четыре депутата. В том числе, Елена Курносова, получившая вакантный после отставки Сергея Матасова депутатский мандат. Решение о передаче мандата госпоже Курносовой заксобрание также согласовало 28 августа.