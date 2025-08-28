Вэнс: США при Байдене выдавали Зеленскому деньги без какой-либо реальной цели

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена предоставляла президенту Украины Владимиру Зеленскому финансовую помощь «без какой-либо реальной цели и дипломатии».

В интервью изданию USA Today он рассказал, что Владимир Зеленский «приезжал в Вашингтон и уезжал с миллиардами долларов» без четкого понимания, на что эти средства будут потрачены.

Джей Ди Вэнс также упомянул перепалку Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля, назвав ее «полезной для американцев».