Вэнс назвал полезной для американцев перепалку Трампа и Зеленского в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал полезной для американцев публичную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Свою позицию он высказал в интервью газете USA Today.

Господин Вэнс сказал, что «люди иногда расходятся во мнениях», однако он не хотел бы, чтобы подобное происходило публично. Он считает, что «американцам было полезно увидеть это».

28 февраля во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Владимир Зеленский вступил с ним в перепалку, в ходе которой Трамп обвинил его в неуважении к США. В результате пресс-конференция по итогам встречи была отменена. Позже господин Зеленский выразил сожаление из-за публичной ссоры.