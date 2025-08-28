«Манчестер Юнайтед» проиграл команде из четвертого дивизиона Англии

Наиболее ярким результатом второго раунда Кубка английской лиги по футболу — стадии, с которой начинают свой турнирный путь не задействованные в европейских состязаниях клубы Английской премьер-лиги — стало гостевое поражение «Манчестер Юнайтед» от команды четвертого по силе дивизиона страны «Гримсби Таун». Основное время матча завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти игроки «Гримсби Таун» оказались точнее — 12:11.

Фаворит уступал со счетом 0:2 уже на исходе получаса игры. Оба гола случились из-за не слишком уверенных действий вратаря гостей Андре Онаны. Сначала камерунец пропустил удар в ближний угол от Чарльза Вернама. Затем он выронил мяч, пытаясь перехватить навес, и пустые ворота поразил Тайрелл Уоррен. Однако в концовке встречи «Манчестер Юнайтед» смог уйти от поражения: отличились Брайан Мбемо и Гарри Магуайр.

В серии послематчевых пенальти у команд было по одному промаху после десяти попыток, причем игрок «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья, купленный клубом этим летом, бил на выход в следующий раунд, но ударил слабо и близко к центру ворот, и голкипер Кристи Пим оставил «Гримсби» в игре. Дело дошло до ударов вратарей — и оба были точны. Полевые игроки стали бить по второму кругу. Следующую ошибку допустил другой новичок «Юнайтед» Брайан Мбемо, чей удар пришелся в перекладину.

Примечательно, что «Гримсби Таун» ранее неоднократно побеждал команды, превосходящие его в классе. В сезоне-2022/23 он установил рекорд Кубка Англии, последовательно переиграв пять соперников из более высоких дивизионов и добрался до четвертьфинала турнира. На счету «Манчестер Юнайтед» все еще нет побед в официальных матчах в нынешнем сезоне. На старте чемпионата он проиграл лондонскому «Арсеналу» (0:1) и сыграл вничью с другим столичным клубом, «Фулхемом» (1:1).

Вместе с «Манчестер Юнайтед» второй круг Кубка английской лиги не смогли преодолеть еще четыре клуба высшего дивизиона страны. Его новичок «Сандерленд» проиграл «Хаддерсфлилду» из третьей лиги. «Лидс», который также проводит первый после возвращения в элиту сезон, уступил аутсайдеру второй лиги «Шеффилд Уэнсдэй», оказавшемуся на грани банкротства. «Вест Хэм» и «Борнмут» были выбиты другими командами премьер-лиги — «Вулверхемптоном» и «Брентфордом» соответственно.

Жеребьевка третьего круга соревнования пройдет позднее. С него начнут турнирный путь девять команд премьер-лиги, которые по итогам прошлого сезона вышли в еврокубки.

Арнольд Кабанов