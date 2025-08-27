«Балтика» проиграла руками

В третьем туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу ЦСКА на выезде обыграл «Балтику» — 2:0. Оба мяча с пенальти забил Иван Обляков. Благодаря этой победе армейцы возглавили группу D, а вот калининградцы по-прежнему не набрали ни одного очка. Третье поражение в квартете С потерпел и «Ростов», уступивший дома махачкалинскому «Динамо» — 1:3.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Наверное, главное открытие стартового отрезка сезона — «Балтика», которая, выйдя в премьер-лигу из первого дивизиона, находится сейчас на четвертом месте в чемпионате с 12 очками и всего на три балла отстает от лидирующего «Краснодара», при этом не могла похвастаться результатами в Кубке России. Потерпев поражения от «Акрона» и «Локомотива», калининградцы серьезно осложнили свое турнирное положение и без того в очень сложной группе. Да, оба раза они проиграли в гостях, но с таким соперником, как ЦСКА, и дома трудно бороться, а очки им были нужны как воздух.

Армейцы вообще на старте сезона рвут и мечут, занимая второе место в чемпионате с 14 очками, а главное, демонстрируя лихой футбол. Правда, в кубковом турнире они все-таки тоже выглядели поскромнее и даже уступили «Акрону» по пенальти. В то же время постепенно красно-синим удалось добавить глубины составу, и у их главного тренера Фабио Челестини появилась возможность более рационально распределять ресурсы для успешного выступления на два фронта. Так в матче с «Балтикой» дебютировал еще один новичок — аргентинский защитник Рамиро Ди Лусиано. Кроме того, впервые в «старт» попали Жуан Витор и Даниэль Руис.

Обе команды прибегли к массовой ротации, так что это было своеобразное противостояние скамеек запасных.

Причем хозяева в нем смотрелись ничуть не хуже и даже поджимали ЦСКА к его воротам. Впрочем, вратари почти не участвовали в игре. Балтийцам не хватало их лучшего бомбардира Брайана Хиля, который уже пять раз отличился в чемпионате, а у армейцев не работали связи между экспериментальной средней линией и дуэтом нападающих Тамерлан Мусаев—Артем Шуманский. Первый заслуживавший внимания удар примерно через полчаса после стартового свистка нанес Стефан Ковач с передачи Тентона Йенне, и голкипер гостей Владислав Тороп не без труда справился с ним. Затем босниец снова опасно врывался в штрафную площадь, но пробил мимо. Промахнулся и Айман Мурид, когда ему ассистировал активный Ковач.

ЦСКА за весь первый тайм лишь однажды размял калининградского вратаря Егора Любакова, после того как центральный защитник Джамалутдин Абдулкадыров попробовал «исполнить» Виллиана Рошу, который до своего ухода в «Аль-Джазиру» представлял основную угрозу в армейских рядах на угловых. Зато бразилец Витор так же надежно, как его соотечественник, действовал в обороне и практически не проигрывал борьбу. А сам Абдулкадыров уже после перерыва сыграл в стиле своего одноклубника Мойзеса и неожиданно совершил затяжной рейд к чужой штрафной по левому флангу. Он еще и передачу вырезал на Руиса, который хитро пропустил мяч дальше на Шуманского. Вот только Любаков не пропустил от белорусского форварда, да и в следующем эпизоде оказался начеку, когда тот плотно приложился с дальней дистанции.

Чтобы все-таки забрать победу в Калининграде, Челестини выпустил Данила Кругового, Ивана Облякова и Кирилла Глебова с Матвеем Кисляком, которые определяют лицо нынешнего ЦСКА.

Наставник «Балтики» Андрей Талалаев тоже освежил состав, хотя у него на замене не было ведущих футболистов. Разве что фактурный нападающий Чинонсо Оффор мог создать трудности москвичам. В итоге сработали именно армейские замены. Кисляк заработал пенальти, заставив сыграть рукой защитника Кевина Андраде, а Обляков на 77-й минуте его реализовал. В конце матча еще и Амир Мохаммад неудачно выставил руку, в которую попал мячом Матвей Лукин, и на 89-й минуте Обляков оформил дубль с 11-метровй отметки. ЦСКА победил 2:0 и с семью очками поднялся на первое место в группе D. Но его еще может опередить «Акрон», если, конечно, в четверг сумеет одолеть на выезде «Локомотив».

В группе С только у «Ростова» к третьему туру не было побед и даже голов. В домашнем матче с махачкалинским «Динамо» желто-синие наконец-то забили, когда Алексей Миронов на 61-й минуте заколотил шикарный мяч издали. Но в концовке хозяева поля посыпались и в промежутке с 82-й по 88-ю минуты получили три гола. Видимо, их выбила из колеи грубейшая ошибка Данилы Прохина, за которую его наказал Хазем Мастури, убежав один на один с вратарем. Тут же Валентин Пальцев головой замкнул подачу с фланга, а Ражаб Магомедов на стандарте окончательно добил обескураженных подопечных Джонатана Альбы. Выиграв 3:1, «Динамо» с восемью очками обошло «Спартак» и вернуло себе первое место.

Александр Ильин