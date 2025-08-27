Алиев: Азербайджан поддерживал целостность Украины с первых дней конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна поддерживала территориальную целостность Украины с первых дней вооруженного конфликта с Россией. В интервью Al Arabiya он заявил, что считает СВО вторжением на чужую территорию.

«Наша позиция в этом вопросе однозначна. И снова, возвращаясь к тому, что обсуждалось касательно азербайджано-российских отношений, мы с первых дней российского вторжения на Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать»,— сказал господин Алиев (цитата по Haqqin.az).

19 июля этого года господин Алиев впервые с начала боевых действий выразил поддержку Украине. Он заявил, что она «не должна соглашаться на оккупацию» и призвал Киев последовать примеру Баку, который добился возвращения Карабаха военным путем. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова азербайджанского президента. Ответ господину Алиеву отправили по линии администрации президента.