В Пензенской области избили монтировкой главу района

В Пензенской области задержали местного жителя по делу об избиении главы Каменского района Александра Помогайбо. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Фото: Личная страница Александра Помогайбо во «ВКонтакте» Глава Каменского района Александр Помогайбо

По предварительным данным следствия, 41-летний местный житель ударил господина Помогайбо металлическим предметом на улице Белинской в центре Каменки. Пострадавший находится в медучреждении. Правоохранители проводят проверку по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

По данным «Ъ», у главы района травмы головы и сломанная ключица. У нападавшего ранее были выявлены психические отклонения. Александр Помогайбо утверждает, что у него произошел конфликт с местным жителем из-за антисанитарии на частном участке, где проживает семья из Таджикистана.

Подробнее — в материале «Ъ — Средняя Волга» «“Отполз в канаву, кровь с лица смыл”».