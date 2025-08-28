Петербург смотрит шире

В Санкт-Петербурге заработали камеры с функцией распознавания «этнической идентичности», но их точное количество и конкретику по проекту в Смольном раскрывать отказываются. Соответствующее ПО для этих устройств городской комитет по информатизации (КИС) закупил в феврале 2025 года за 38,4 млн рублей. Тогда же, выступая с отчетом на заседании городского правительства, глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов заявил, что новым функционалом оснастят 8 тыс. (из 106 тыс.) городских видеокамер. На днях заместитель председателя комитета информатизации и связи городского правительства Игорь Никонов сообщил СМИ, что функционалом по определению этнической принадлежности обладают уже 50 тыс. камер наблюдения.

Ранее Олег Капитанов объяснял необходимость внедрения данного программного обеспечения борьбой с «формированием этнических анклавов» и возможностью принятия «своевременных превентивных мер по недопущению социальной напряженности в регионе».

После недавних слов зампреда комитета по информатизации «Ъ-СПб» направил в ведомство уточняющие вопросы. В частности, какое количество камер в Санкт-Петербурге на данный момент способно определять «этническую принадлежность лиц», с данными какой базы софт будет идентифицировать мигрантов. Однако в комитете по информатизации не смогли дать конкретный исчерпывающий ответ.

«Приобретены 8 тыс. специальных лицензий на программное обеспечение российского производства, которое может быть интегрировано в любую камеру, поддерживающую указанный функционал. Обработку видеопотока осуществляет искусственный интеллект в изолированном от интернета контуре, что исключает возможность неправомерного доступа к данным. Всего в Санкт-Петербурге в настоящее время обеспечивают безопасность около 106 тыс. камер видеонаблюдения»,— следует из комментария ведомства.

При этом на днях во время «нулевых чтений» городского бюджета замглавы комитета по информатизации Игорь Никонов заявил журналистам, что новый функционал камеры получили еще в марте и сейчас около половины установленных устройств (около 50 тыс.) в городе может определять, к какой национальной группе относится человек. Он уточнил, что один из видов имеющейся аналитики — «распознавание шести видов рас, национальностей». С его помощью полиция может отслеживать скопления мигрантов в определенных местах по городу, в том числе — вычислять «резиновые» квартиры.

Конкретную национальность камеры не определяют, но отличают «кавказские, восточноазиатские, среднеазиатские регионы, европейские и азиатские. И отдельно негроидную расу».

Результаты работы комплекса комитет планирует представить в конце года, когда будет подводиться статистика по раскрытиям преступлений.

В сентябре 2024 года замглавы МВД Александр Горовой рассказал «Ъ», что в России находятся почти 6,2 млн иностранных граждан, а в первую тройку стран (по числу пребывающих здесь граждан) входят Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Число нелегальных мигрантов в стране в МВД тогда же оценивали в 630 тыс. человек.

На первом этапе инициатива распознавания «этнической идентичности» с помощью городских камер вызвала неоднозначную реакцию общественности. Так, в Институте стран СНГ инициативу называли «странной» и «этически вызывающей серьезные вопросы к компетентности людей на государственных должностях», а в президентском Совете по правам человека саму постановку чиновниками вопроса об этнической идентификации по изображению с камеры «унижающим человеческое достоинство».

Владимир Колодчук