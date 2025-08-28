Долги и проводы

Август стал одним из худших месяцев в этом году с точки зрения привлечения средств на первичном рынке долга. По итогам месяца Минфин разместил облигаций более чем на 343 млрд руб., что в 2,3 раза ниже результата июля. Инвесторы осторожничают на фоне неоправдавшихся надежд относительно урегулирования украинского конфликта, а также роста инфляционных ожиданий. Тем не менее аналитики не видят риска для реализации квартального, а тем более годового плана по размещению ОФЗ и не ждут изменений в тактике заимствований.

После небольшого оживления, произошедшего неделю назад (см. “Ъ” от 21 августа), активность инвесторов на первичном рынке государственного долга снизилась. Суммарный спрос на предложенные в среду, 27 августа, два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном составил около 111 млрд руб., что более чем на 20% ниже результата предшествующей недели. Суммарный объем размещения (с учетом дополнительных размещений после аукционов, ДРПА) сократился лишь на 4%, до 91,9 млрд руб. Даже с учетом регулярных ДРПА Минфин смог занять на рынке по итогам августа немногим более 343 млрд руб., что в 2,3 раза ниже результата июля и минимальный показатель с января.

Августовское падение лишь отчасти связано с сезонным снижением деловой активности, так как на этот месяц приходится пик отпусков. Основной же причиной для падения покупок стали чрезмерно оптимистичные ожидания относительно итогов личной встречи президентов России и США, прошедшей в середине августа на Аляске. Вопреки ожиданиям участников рынка, быстрого урегулирования украинского конфликта не произошло, что охладило интерес к гособлигациям, которые за последние три месяца довольно сильно выросли в цене. «В августе выросли инфляционные ожидания бизнеса и населения, что может несколько охладить ожидания рынка в быстром цикле снижения ключевой ставки»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В результате в последние дни вторичный рынок накрыла волна продаж, обвалившая котировки гособлигаций. В среду индекс гособлигаций RGBITR опустился до 726,18 пункта, что на 0,3% ниже значений закрытия вторника. За шесть дней он потерял 1,6% и вернулся на уровни, предшествовавшие активной фазе подготовки переговоров президентов США и России. На этом фоне произошел заметный рост доходностей. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, только за последнюю неделю доходности в среднем по рынку ОФЗ-ПД выросли на 37 базисных пунктов (б. п.) (против снижения на 12 б. п. неделей ранее). Наиболее сильно, на 25–71 б. п. (в среднем — 40 б. п.), выросли доходности долгосрочных ОФЗ, которые и размещает Минфин. «Доходность долгосрочных бумаг, которые активно продолжают размещаться, вновь вернулась выше уровня 14% годовых»,— обращает внимание господин Ермак.

В результате снизившейся активности инвесторов Минфин смог выполнить за месяц лишь 22,5% от квартального плана, установленного на уровне 1,5 трлн руб. Но за счет высоких темпов привлечений в июле, когда министерство разместило ОФЗ-ПД почти на 790 млрд руб., по итогам двух месяцев план выполнен более чем на 75%, и в сентябре ему придется привлечь лишь 372,4 млрд руб. С учетом того, что в первый осенний месяц состоятся четыре аукционных дня, для исполнения плана Минфину надо будет занимать в среднем 92,5 млрд руб. Это вполне реалистично, даже с учетом снизившейся активности инвесторов. Поэтому, как считает Михаил Васильев, Минфин в ближайшие недели не будет прибегать к каким-то тактическим ходам для исполнения плана.

Даже в случае, если план не будет выполнен, это не будет критичным, так как министерство ориентируется в первую очередь на годовой план. К тому же руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев напоминает, что план первого квартала был перевыполнен на 40%, второго квартала — почти на 13%. «Таким образом, снижение фактических объемов заимствований в августе не помешает ведомству выполнить годовой план»,— отмечает господин Евстифеев. В случае, если годовой план Минфина по внутренним заимствованиям не будет выполняться или будет увеличен, замещающими могут стать источники ФНБ. «При необходимости в конце года Минфин может предложить рынку флоатеры, чтобы закрыть годовой план по займам и профинансировать дефицит бюджета (даже если он будет повышен в ближайшие месяцы)»,— считает господин Васильев.

Виталий Гайдаев