Во Владивостоке частично запретили катание на электросамокатах

Администрация Владивостока запретила использование средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса) на шести улицах города с 22:00 до 07:00. Полный запрет распространяется на несколько зон и мостов в центре. Это следует из постановления, которое подписал мэр Владивостока Константин Шестаков.

Ночью жители города не смогут передвигаться на СИМ по улицам Семеновской, Адмирала Фокина, Светланской, Алеутской, Тигровой и по Океанскому проспекту. Полностью запрещено катание на набережной Спортивной гавани, площади Борцов Революции и около памятника морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Запрет также касается Золотого моста через бухту, Золотого Рога, Русского моста через пролив Босфор Восточный, Некрасовского путепровода, Рудневского и Второреченского мостов. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

О регулировании езды на самокатах в России — в материале «Ъ» «ВС направил всю свою мощность на электросамокатчиков».