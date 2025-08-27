Петербуржцы готовы тратить на дополнительные занятия детей 14 тысяч рублей

Петербургские родители готовы в среднем тратить 14,1 тыс. рублей в месяц на дополнительные занятия детей. Об этом говорится в исследовании портала Авито Услуги.

Согласно опубликованным данным, каждый четвертый школьник (25%) самостоятельно выбирает кружки или курсы, 41% семей принимает решение вместе ребенком.

Наиболее популярными направлениями у учащихся являются спортивные секции (48%), творческие курсы (23%), иностранные языки (31%) и математика (23%).

Более 50% детей посещают дополнительные занятия 1–2 раза в неделю, но у каждого пятого расписание включает сразу 3–4 кружка. У 5% школьников нагрузка сопоставима с рабочей неделей — не менее пяти занятий.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что спрос на репетиторов по физике в СЗФО вырос на 173% к прошлому году. Этот предмет показал самую высокую динамику роста интереса, при этом количество преподавателей по нему увеличилось только на 17%.

Андрей Маркелов