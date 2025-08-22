Спрос на репетиторов по физике в СЗФО вырос на 173% к прошлому году

Летом текущего года спрос на репетиторов по физике в СЗФО увеличился на 173% к аналогичному периоду 2024 года. Этот предмет показал самую высокую динамику роста интереса, при этом количество преподавателей по нему увеличилось только на 17%, следует из данных аналитиков «Авито».

На втором месте по росту спроса на репетиторов среди естественных наук — биохимия. Специалистов по этому предмету стали искать на 98% чаще, предложение выросло на 18%. География показала рост спроса на 72%, а предложение специалистов — сразу на 182%. Далее следуют фармакология (+59% к спросу и +54% к предложению) и анатомия (+46% к спросу и +19% к предложению).

Среди выпускников школ наиболее востребованными стали репетиторы по математике: интерес вырос на 80%, а количество предложений — на 105%. Школьники также на 97% чаще стали интересоваться дополнительными занятиями по геометрии.

Будущие выпускники на 30% чаще интересовались групповыми занятиями по подготовке к экзаменам. Самый заметный рост показали групповые программы подготовки к ЕГЭ и вступительным экзаменам в вузы. Летом 2025 года их искали на 30% чаще, чем в прошлом году. При этом предложение образовательных курсов по ЕГЭ выросло на 435%, а по вступительным экзаменам — на 135%.

Помимо этого, за год стало на 62% больше вакансий для репетиторов в онлайн-школах. Со стороны соискателей количество запросов контактов работодателей на вакансии репетиторов увеличилось на 196%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что индекс букета к 1 сентября в Петербурге в этом году вырос на 2,8 пункта.

Артемий Чулков