Образовано приказом министра вооружения СССР Дмитрия Устинова от 26 августа 1946 года как отдел №3 Специального конструкторского бюро НИИ-88 для разработки баллистических ракет дальнего действия. Среди созданных на предприятии ракет боевые Р-1 и Р-2, первая ракета с ядерным зарядом Р-5 и Р-7, ставшая базовой для ракет космического назначения.

В 1950 году отдел преобразован в Особое конструкторское бюро №1 НИИ-88. Предприятие инициировало и возглавило работы практически по всем направлениям развития космонавтики: первый искусственный спутник Земли, первый полет человека в космос, пилотируемые корабли «Восток», «Восход», «Союз», станция «Мир» и др. Главным конструктором бюро до 1966 года был Сергей Королев.

В 1974 году бюро преобразовано в Научно-производственное объединение «Энергия». В 1994 году приватизировано, в том же году постановлением правительства РФ образована Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева. В 2004 году указом президента РФ включена в перечень стратегических предприятий России.

«Энергия» была участником международных космических программ «Союз—Аполлон», «Интеркосмос», «Мир—Шаттл» и др. Сегодня является основным разработчиком российских модулей для Международной космической станции. Ведет работы по созданию спутников связи и аппаратов наблюдения Земли, ракет-носителей и разгонных блоков. В 2022 году подписала контракт с «Роскосмосом» по разработке эскизного проекта Российской орбитальной станции.

Основные акционеры ПАО «РКК "Энергия"» — «Роскосмос» (59,51%), Объединенная ракетно-космическая корпорация (23,29%), инвестиционная компания «Развитие» (10,62%).

Генеральный директор — экс-глава Научно-производственного центра автоматики и приборостроения Игорь Мальцев (с мая 2025 года), генеральный конструктор — летчик-космонавт, академик РАН Владимир Соловьев (с 2021 года). В корпорации работают около 20 тыс. человек. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ПАО в 2024 году составила 59,7 млрд руб., чистая прибыль за год выросла почти в три раза, с 554 млн руб. в 2023 году до 1,6 млрд руб. в 2024-м.