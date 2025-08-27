СКР возбудил дело после травмирования детей на батуте в Башкортостане

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) в Башкортостане возбудили уголовное дело после того, как в Уфе перевернулся батут с детьми. В результате пострадали два ребенка. Следствие оценивает произошедшее как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Главе регионального управления ведомства Владимиру Архангельскому поручили доложить председателю СКР Александру Бастрыкину о ходе расследования.

Глава минздрава республики Айрат Рахматуллин сообщил в своем Telegram-канале, что у трехлетней девочки осталось несколько царапин, ей не потребовалась помощь врачей. Пятилетнюю пострадавшую доставили в реанимацию, она находится в тяжелом состоянии.

Инцидент с батутом произошел вечером 27 августа. «Ъ-Уфа» сообщал, что в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз, сильного ветра, тумана и возможных пожаров.

Никита Черненко