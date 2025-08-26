Пересекавший трассу Петербург — Москва в неположенном месте пешеход погиб в ДТП

Пешеход, переходивший проезжую часть соединяющей столицы трассы М-10 «Россия» в неположенном месте скончался после наезда автомобиля. Об этом 26 августа сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне в поселке Ульяновка в 21:05 автомобиль Ford Focus под управлением 45-летнего водителя сбил c 43-летнего пешехода, вышедшего на автомагистраль в неположенном месте. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за минувшие выходные в ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти пострадали 38 человек.

Артемий Чулков