МВД разъяснило, кто обязан платить новую пошлину за прохождение техосмотра

МВД России в ответе на запрос ассоциации «Ермак» (объединяет операторов технического осмотра) разъяснило, кто должен будет платить новую 500-рублевую пошлину, которая вводится с 1 сентября.

Согласно новой, уже утвержденной формулировке Налогового кодекса (НК), пошлина будет взиматься за «внесение сведений» в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) МВД при оформлении диагностической карты. Такая карта, напомним, формируется в электронном виде по итогам ТО каждого транспортного средства. Норма вызвала вопросы у бизнеса (см. “Ъ” от 19 августа), поскольку непонятно, кто должен будет оплачивать пошлину: операторы или автовладельцы, приехавшие проверять машину. В НК прямо об этом не говорится.

«Обязанность по оплате государственной пошлины за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра возлагается на владельца транспортного средства»,— сказано в ответе МВД, с которым ознакомился “Ъ”.

Напомним, что с 2021 года физлица—владельцы легковых автомобилей обязаны проходить ТО при перерегистрации машин старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию. Для остальных случаев техосмотр является добровольным. Ежегодно, по данным МВД, выдается более 5,4 млн диагностических карт по итогам проверки легковых автомобилей. Тарифы на техосмотр ежегодно устанавливают регионы на основании методики Федеральной антимонопольной службы. Первые субъекты уже начали индексировать цены, которые будут применяться с 2026 года. Это, в частности, сделали власти Еврейской автономной области: с нового года цена на техосмотр легковой машины вырастет с 1,2 тыс. до 1,3 тыс. руб.

Иван Буранов