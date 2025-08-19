Техосмотру подкручивают тариф

Техосмотр транспортных средств может подорожать с 2026 года: минимально допустимая цена проверки легковой машины вырастет с 913 до 1,3 тыс. руб. Новые цены планируется заложить в методике Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Изменения коснутся почти 6 млн автовладельцев. Впоследствии цена может вырасти еще из-за введения пошлины за передачу данных о пройденном ТО в базу данных МВД. Формально оплачивать ее должны операторы, но они считают, что нагрузку должны нести автовладельцы. Этот вопрос сейчас обсуждается с МВД и Минфином, заявили “Ъ” в ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проект изменений в методику расчета размера платы за проведение технического осмотра находится на межведомственном согласовании, сообщили “Ъ” в ФАС. Первая редакция документа была опубликована в феврале 2025 года, сейчас представлена ее доработанная версия.

С 2021 года физлица—владельцы легковых авто обязаны проходить ТО при перерегистрации машин старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию. Тарифы на ТО ежегодно устанавливают регионы на основании методики ФАС. Регион собирает данные (фонд оплаты труда, стоимость ремонта оборудования и т. д.) у местных операторов. Если «обосновывающие» материалы прислали более 50% участников рынка, тариф рассчитывается на основании этих данных. При отсутствии кворума субъекты федерации индексирует тарифы сами, ориентируясь на инфляцию и закрепленный в методике ФАС минимально допустимый лимит.

В первой редакции поправок к методике (см. “Ъ” от 2 февраля) ФАС хотела увеличить лимит цены для легковой машины с 913 до 1,5 тыс. руб. Теперь предлагается установить его на уровне 1,36 тыс. руб. Таким образом, индексация составит минимум 50%, причем уже в 2026 году (регионы могут установить цену и выше). На запрос “Ъ” в ФАС ответили, что указанные в методике значения «пересчитаны с учетом накопленной инфляции». Для остальных категорий транспортных средств тариф тоже планируется увеличить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Также впервые вводится предельная цена ТО для трамваев и троллейбусов — 1,71 тыс. руб. за осмотр каждого транспортного средства. В первоначальной редакции поправок ФАС предлагала включить в стоимость техосмотра НДС (из-за новой редакции Налогового кодекса с октября 2024 года услуги ТО облагаются этим налогом). Теперь ФАС передумала включать налог в тариф, на запрос “Ъ” о причинах этого в службе пояснений не дали.

«Цифры в действующей и проектируемой методике будто взяты с потолка,— считает руководитель пункта техосмотра в Красноярском крае (оператор ООО "Марс") Иван Кекин.— Расчетов никто не видел, ни одна формула не объясняет, как получаются предложенные ФАС тарифы». В большинстве регионов, обращает внимание он, цены на ТО изменяются методом индексации, бизнес в процессе почти не участвует, получившиеся в результате цены не покрывают расходов операторов. При этом постоянно увеличивается нагрузка, отмечает господин Кекин, приводя в пример введение обязательной уплаты НДС в 2024 году.

«Государству следует отказаться от регулирования цен на ТО — рынок сам установит необходимые тарифы»,— считает эксперт.

«Для отрасли больше подошел бы расчет стоимости по принципу установления тарифного коридора, например, как считается стоимость в ОСАГО,— добавляет глава Союза операторов техосмотра Максим Бордюгов.— Отпустив стоимость в рынок, цена услуги установилась бы в зависимости от конкуренции, спроса и фактических затрат операторов техосмотра. Высвободились бы ресурсы тарифных комитетов, которые ежегодно должны собирать информацию о расходах и доходах операторов ТО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Параллельно с новой версией методики ФАС операторы обсуждают новую госпошлину, которая вводится с 1 сентября 2025 года (уже утверждена изменениями в Налоговый кодекс),— 500 руб. за «внесение сведений» в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра МВД при оформлении каждой диагностической карты. Такая карта, напомним, оформляется по итогам проверки каждой машины.

Норма вызвала массу вопросов у бизнеса, поскольку непонятно, кто должен будет оплачивать пошлину: операторы или автовладельцы. Прямого указания в кодексе нет. Союз операторов техосмотра направил обращение президенту Владимиру Путину. Организация предлагает закрепить на законодательном уровне, что автовладелец при прохождении ТО оплачивает пошлину сам и предоставляет оператору квитанцию.

Другой сценарий — включить пошлину в методику ФАС по определению тарифа. «Данный вопрос в настоящее время прорабатывается совместно с МВД и Минфином»,— сообщили “Ъ” в ФАС. Ежегодно, по данным МВД, оформляется около 9 млн карт, таким образом, новая пошлина обеспечит около 4,5 млрд руб. поступлений в бюджет.

Пока регионы разбираются с пошлиной и проектом методики ФАС, отдельные регионы уже устанавливают тариф на ТО на будущий год исходя из действующих нормативов. Правительство Еврейской автономной области, к примеру, уже утвердило постановление от 7 августа об индексации с 1 января 2026 года цены на ТО легковой машины с 1,2 тыс. до 1,3 тыс. руб. Аналогичные документы ожидаются в ближайшее время от других регионов.

Иван Буранов