Полузащитник «Зенита» Педро попал в список лучших футболистов мира до 20 лет

Международный центр спортивных исследований включил бразильского хавбека петербургского «Зенита» Педро в список лучших футболистов планеты до 20 лет. Полузащитник сине-бело-голубых занял 20-е место и стал единственным представителем чемпионата России в сотне лучших молодых игроков.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первое и второе место в списке заняли игроки «Барселоны» в лице Ламина Ямаля и Пау Кубарси, тройку замкнул полузащитник ПСЖ Уоррен Заир-Эмери. В рейтинге учитывались такие показатели как индекс эффективности и сыгранные минуты с учетом уровня матчей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» одержал уверенную победу над «Оренбургом» в Кубке России со счетом 3:5. Педро, вышедший в этой игре на замену, не отметился результативными действиями.

Андрей Маркелов