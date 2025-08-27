«Локомотив» официально подтвердил уход Мака Холлоуэлла

Защитник Мак Холлоуэлл перешел из ярославского ХК «Локомотив» в тольяттинскую «Ладу» в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщил клуб.

Фото: ХК «Локомотив»

«Благодарим Мака за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере»,— говорится в сообщении клуба.

Напомним, что «Локомотив» подписал соглашение с Холлоуэллом в это межсезонье. Соглашение было рассчитано на ближайший год. Канадский защитник успел выступить в составе «железнодорожников» только в товарищеских матчах в рамках предсезонной подготовки.

Алла Чижова