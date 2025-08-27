«Крылья Советов» по пенальти обыграли «Динамо» в матче Кубка России по футболу

Самарские «Крылья Советов» в серии пенальти одержали победу над московским «Динамо» в матче третьего тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Fonbet Кубка России по футболу. Встреча прошла в Самаре.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались самарцы — 5:4.

«Крылья Советов» с шестью очками лидируют в турнирной таблице группы B. «Динамо», потерпевшее в Кубке России второе поражение подряд, занимает. В активе московской команды четыре очка.

В следующем туре «Крылья Советов» проведут домашний матч против «Краснодаром», «Динамо» на выезде сыграет с «Сочи». Обе встречи пройдут 17 сентября.

Таисия Орлова