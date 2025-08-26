За сутки ВСУ атаковали 10 белгородских муниципалитетов и ранили одного человека

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ударили по 10 муниципалитетам Белгородской области, применив не менее 33 боеприпасов и 74 БПЛА. В итоге получил ранения один мирный житель. Повреждены по четыре частных и многоквартирных дома, а также 20 автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгороде в результате удара беспилотника пострадало административное здание.

В Белгородском районе по поселку Разумное, селам Бессоновка, Красный Октябрь, Нечаевка, Солохи и хутору Церковный выпустили семь БПЛА, четыре из которых подавлены. В селе Нечаевка пострадала «Газель», в селе Красный Октябрь — остекление многоквартирного дома и четыре автомобиля, в селе Бессоновка — техническое оборудование предприятия.

В Борисовском районе из-за удара дрона в селе Новоалександровка повреждены летняя кухня и частный дом.

В Валуйском округе город Валуйки, поселок Дальний, села Борки, Двулучное, Казинка, Орехово, Солоти, Шелаево, а также хутора Дубровка и Кургашки подверглись атакам 17 беспилотников, из них семь ликвидированы. В поселке Дальний поврежден легковой автомобиль, в селе Шелаево — частный дом и автомобиль, на хуторе Дубровка — частное домовладение, в селах Орехово и Солоти — линии электропередачи (ЛЭП), в селе Двулучное — автомобиль.

В Волоконовском районе по хуторам Екатериновка и Шаховка нанесены удары с помощью четырех беспилотников. Без последствий.

В Грайворонском округе поселок Чапаевский атакован FPV-дроном. В результате повреждены многоквартирный дом и автомобиль. Село Сподарюшино подверглось обстрелу с применением четырех боеприпасов. Сегодня утром в больнице скончался мирный житель, получивший тяжелые ранения в результате атаки дрона на автомобиль 15 августа в селе Дунайка.

Над Губкинским горокругом системой ПВО сбит один БПЛА. Без последствий.

Над Ивнянским районом уничтожены семь беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись четырем обстрелам, в ходе которых выпущено 26 боеприпасов, и атакам 19 беспилотников. Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в поселке Красная Яруга получили разрушения административное здание предприятия и пять автомобилей, два из них уничтожены огнем.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка атакованы тремя боеприпасами и 16 беспилотниками, 13 из которых ликвидированы. При обстреле города Шебекино пострадал мирный житель. Он находится в тяжелом состоянии и продолжает лечение в областной клинической больнице. В городе повреждены два многоквартирных дома и шесть автомобилей, в одном из которых сгорела кабина. В селе Новая Таволжанка получил разрушения частный дом.

За прошедшие выходные в Белгородской области из-за обстрелов один человек погиб и восемь были ранены.

Кабира Гасанова