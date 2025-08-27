Судебные приставы возбудили на 11% меньше дел в отношении неплательщиков штрафов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) по запросу “Ъ” раскрыла данные о количестве исполнительных производств, возбужденных по материалам из органов ГИБДД в отношении водителей, не уплативших штрафы за нарушение Правил дорожного движения. За семь месяцев 2025 года было возбуждено 8,2 млн таких производств, то есть на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В тройку регионов—лидеров по числу производств вошли Московская область (981,7 тыс.), Москва (841,9 тыс.) и Дагестан (729,1 тыс.). За ними по этому показателю идут Санкт-Петербург, Чечня, Ростовская и Свердловская области, Краснодарский край и Республика Башкортостан. Десятку регионов замыкает Ленинградская область. «Показатель исполняемости» по административным производствам в ФССП оценивают в 71,3% за семь месяцев текущего года.

Напомним, что количество штрафов за нарушение ПДД (см. “Ъ” от 14 августа), вынесенных Госавтоинспекцией, сократилось за шесть месяцев 2025 года на 7,5%. Эксперты связывают это среди прочего с ужесточенными с 1 января 2025 года санкциями, в том числе за превышение скорости, пьяное вождение, проезд на красный свет, езду по обочине и т. д. Скидка за быструю уплату штрафа сократилась с 50% до 25%.

Судебные приставы при взыскании долга по исполнительным производствам могут арестовывать и изымать имущество, налагать арест на банковские счета и вклады, запрещать выезд за границу, ограничивать право управления автомобилем, а также удерживать до половины зарплаты должника. «Учитывая размер административных штрафов Госавтоинспекции, основными способами их взыскания остается обращение взыскания на денежные средства и доходы должников»,— пояснили в пресс-службе ФССП.

