На трассе Ярославль — Рыбинск поставят ограждения от лосей

В Рыбинском округе на трассе Ярославль — Рыбинск поставят защитные ограждения, которые предотвратят выход животных из леса на проезжую часть. Об этом сообщил заместитель председателя областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ограждения установят на участке вблизи леса со стороны поселка Октябрьский в сторону Рыбинска. Господин Душко объяснил, что это место «печально известно» количеством ДТП с лосями.

Протяженность ограждений составит 2 км — по 1 км в каждую сторону. Монтаж проведут в сентябре-октябре. Подрядчиком определена компания ООО «Олимп-Капитал». Стоимость контракта — более 3 млн руб.

Алла Чижова