Глава UMG объяснил причины кризиса на рынке дорожно-строительной техники

Глава UMG Константин Николаев считает, что высокая ключевая ставка — не главная причина кризиса на рынке дорожно-строительной техники (ДСТ). К упадку привели большие запасы техники китайских производителей, и неспособность некоторых российских компаний изменить свою стратегию в соответствии с требованиями рынка.

«Китайские производители завезли очень большое количество техники в Россию, на складах до сих пор стоит техника, завезенная в 2023 году. При этом начал падать рынок РФ, и часть компаний неверно оценили ситуацию и не изменили свою бизнес-стратегию: продолжили формировать заделы»,— рассказывает господин Николаев.

После того как просел спрос и упали продажи производители вынуждены распродавать технику по сниженным ценам на падающем рынке — отсюда и убытки, поясняет он. UMG, отмечает топ-менеджер, придерживается стратегии не делать запасов и работать под конкретные заказы. «Соответственно, сейчас мы стабильны»,— говорит господин Николаев.

