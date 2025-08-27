В UMG прогнозируют кризис на рынке дорожно-строительной техники до 2028 года
По оценкам главы предприятия UMG Константина Николаева, кризис на рынке дорожно-строительной техники продлится до 2028 года.
Константин Николаев
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«В целом кризисными были полгода 2024 года, будут — по нашей оценке — весь 2025 год, а также 2026 и 2027 годы»,— сказал гендиректор UMG «Ъ».
Одной из причин затягивания кризиса господин Николаев назвал большое количество техники, завезенной китайскими производителями в 2023 году.
