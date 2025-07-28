Нижегородский закон о штрафах за нарушения содержания животных доработают

Комитет заксобрания Нижегородской области по госвласти 28 июля рекомендовал принять закон о штрафах за нарушения правил содержания домашних животных только в первом чтении. К документу возник ряд вопросов правового управления, поэтому ко второму чтению его будут дорабатывать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Председатель регионального комитета ветеринарии Михаил Курюмов озвучил предлагаемую административную ответственность. Владельцам будут грозить штрафы в том числе за содержание животных в нежилых помещениях многоквартирного дома; за выгул собак без поводка и намордника; за посещение с животными (кроме собак-поводырей) медицинских, образовательных и культурных организаций, общепита, торговли и иных заведений, где введен запрет.

Председатель комитета заксобрания Владимир Паков спросил, будут ли распространяться штрафы на дам «с микрособачками, где слово "собака" из шести букв больше, чем само животное»?

Михаил Курюмов пояснил, что, например, учреждения культуры посещать с собаками будет нельзя. Что касается объектов торговли и общепита, они сами будут определять, можно ли к ним приходить с питомцами.

Депутатов также интересует вопрос, как будут выявлять нарушения. Руководитель комитета ветеринарии ответил, что часть материалов будет поступать от полиции, так как при покусах животными люди жалуются в полицию. Также будут выявлять нарушения по жалобам напрямую в комитет и при во время контрольно-надзорных мероприятий.

Присутствующий на заседании ради другого вопроса глава Городецкого округа Александр Мудров попросил дать полномочия по составлению протоколов и органам МСУ тоже. По его словам, в этом случае можно охватить больший круг нарушений и предотвращать возможные покусы людей животными. В качестве примера он привел недавний случай, когда девочку покусал питбуль. При этом владелица одновременно выгуливал двух собак на поводках, но без намордников, и не смогла удержать животное.

Михаил Курюмов поддержал инициативу господина Мудрова, отметив, что в комитете всего 15 инспекторов.

Галина Шамберина