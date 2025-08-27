Воронежские бизнесмены стали чаще покупать фудтраки и рекламное оборудование

Во втором квартале 2025 года лидером по спросу среди воронежских бизнесменов стало торговое оборудование — им стали интересоваться на 19% чаще. Пищевое оборудование стало популярнее на 10%, логистическое — также на 10%. Об этом сообщили аналитики «Авито Бизнес 360».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в сегменте общепита увеличился спрос на электромеханическое оборудование — в апреле–июне показатель вырос на 25%, тогда как на холодильное — на 23%, а на логистическое — на 10%. Среди торгового оборудования лидером стало рекламное — им стали интересоваться на 89% чаще. На втором месте павильоны и фудтраки — спрос на них увеличился вдвое.

Предложение на пищевое и торговое оборудование выросло вслед за увеличивающимся к нему интересом — на 12% и 9% соответственно. В пищевом сегменте на 20% чаще стали продавать холодильное оборудование, павильоны и фудтраки — на 17%, а электромеханическое — на 15%. В торговом сегменте выросло предложение на рекламное оборудование — оно увеличилось на 13%, на торговый инвентарь — на 11%.

На первом месте по доле спроса среди всего оборудования находится торговое, на него отводится 24%. За ним следуют промышленное с показателем в 22% и пищевое — 19%. По предложению лидирует промышленное оборудование, его доля составила 40%. На втором и третьем местах — торговое оборудование со значением в 23% и пищевое с долей в 12%.

Кроме того, аналитики выяснили, что общепит стал самой востребованной категорией среди потенциальных покупателей готового бизнеса в Воронежской области. На него приходится 16% от всех запросов на приобретение. Среди франшиз первенство удерживает сфера торговли — на эту категорию приходится 26% запросов.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в конце июля, средние зарплаты в воронежском общепите за год увеличились на 22%.

Кабира Гасанова