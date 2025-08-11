Власти считают недостаточными штрафы за проезд по плотине Нижегородской ГЭС

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес на рассмотрение областного законодательного собрания проект федерального закона об увеличении штрафов за проезд грузовиков по гидротехническим сооружениям в нарушение установленных запретов. После рассмотрения в законодательном собрании инициатива будет направлена в Государственную думу РФ.

В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас КоАП РФ предусматривает штраф 5 тыс. руб. для водителей грузовиков, которые проехали по дамбе или плотине там, где на это введен запрет. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 10 тыс. руб. Нижегородские власти предлагают увеличить штрафы до 20 тыс. руб., а при повторном нарушении — до 40 тыс. руб.

По данным областного правительства, одной из основных причин разрушения дорог, проходящих по дамбам и плотинам ГЭС, является беспрерывный проезд грузовиков с превышением допустимой массы. Гидротехнические сооружения строились в советское время и не рассчитаны на такие нагрузки на дорожное полотно. Проезд тяжелой техники с грузом по таким плотинам негативно сказывается на состоянии гидротехнических сооружений.

В качестве примера нижегородские власти приводят Нижегородскую ГЭС. Этот гидроузел построен в 1948-1962 годах. Несмотря на действующие штрафы и установленные дорожные знаки, запрещающие проезд, водители таких автомобилей продолжают ездить по дамбе.

В областном правительстве считают, что повышенные штрафы превысят выгоду от нарушений и создадут для водителей дополнительный экономический стимул соблюдать установленные запреты на движение по дамбам.

Андрей Репин