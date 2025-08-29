Из свежей почты

Миша Гольцев, 15 лет, аутизм, задержка психоречевого развития, требуется курсовое лечение. 213 319 руб.

Внимание! Цена лечения 252 319 руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 39 тыс. руб.

У обоих моих сыновей аутизм, у Миши — в более тяжелой форме. До полутора лет сын нормально развивался, а потом потерял интерес к игрушкам, замкнулся, перестал реагировать на обращение. С 2017 года братьев лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), в оплате помогает Русфонд. Есть результаты: появился контакт с Мишей, он понимает речь, начал выполнять просьбы, научился частично обслуживать себя, произносит отдельные звуки, слоги, иногда даже слова. Лечение нельзя прерывать, но с его оплатой я не справлюсь. Наталья Гольцева, Ставропольский край

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Мише необходимо продолжать лечение для развития полученных навыков, расширения кругозора, укрепления памяти, коррекции поведенческих особенностей».

Алиса Шишкина, 4 года, двусторонняя расщелина губы, нёба и альвеолярного отростка, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 194 600 руб.

Внимание! Цена лечения 226 600 руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 32 тыс. руб.

Алиса родилась с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. Перенесла две операции: ей зашили губу и закрыли расщелину нёба. Прикус у дочки нарушен, верхняя челюсть сужена, зубы растут скученно, разрушаются. Алисе предстоит костная пластика альвеолярного отростка, сейчас надо начать ортодонтическую подготовку к операции. Но возможности оплатить дорогое лечение у нас нет. Евгения Шишкина, Ярославская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Для расширения верхней челюсти и нормализации положения межчелюстной кости Алисе нужно провести ортодонтическое лечение с помощью несъемного аппарата с последующей заменой на новые аппараты».

Кирюша Давыдыч, 8 лет, врожденная деформация стоп, искривление голени, требуется операция. 278 816 руб.

Внимание! Цена операции 398 816 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 120 тыс. руб.

Сын родился с деформированными ногами: стопы были подвернуты и согнуты, пятки высоко подняты. Позже выявили искривление левой голени. Как оказалось, причина деформаций — аномалия развития спинного мозга. После двух операций в клинике в Ярославле стопы и голень выпрямились. Но по мере роста Кирюши правая стопа снова стала подворачиваться, искривилась правая голень. Нужна еще одна операция, но оплатить ее я не в силах. Ирина Житкова, Московская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Мы планируем операцию — деторсионную остеотомию костей правой голени с фиксацией пластиной и винтами (и последующим их удалением). Это позволит выровнять ногу, Кирюша сможет при ходьбе правильно ставить правую стопу и равномерно распределять нагрузку».

Вика Толстухина, 12 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 192 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 320 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Марий Эл» соберут 38 тыс. руб.

У Вики редкий тип несовершенного остеогенеза: кости легко ломаются и деформируются, образуются костные мозоли. Благодаря помощи читателей Русфонда дочку лечат в московской клинике GMS: проводят терапию и реабилитацию, сделали две сложные операции. В результате Вика смогла двигаться, научилась ходить. Переломов долго не было. Но теперь дочка подросла, и переломы вернулись: уже несколько раз она ломала голени. Надо продолжать лечение, и я вновь прошу вас о помощи. Алина Толстухина, Республика Марий Эл

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Анастасия Вартомянц-Чупрякова: «Вика с четырех лет проходит в нашей клинике курсы терапии бисфосфонатами и реабилитации, перенесла две сложные операции. Девочка растет, и для укрепления костной ткани курсовое лечение и реабилитация должны продолжаться».

Почта за неделю 22.08.2025—28.08.2025

Получено писем — 67

Принято в работу — 47

Отправлено в Минздрав РФ — 4

Получено ответов из Минздрава РФ — 4