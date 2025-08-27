В Екатеринбурге памятник конструктивизма на Вайнера отремонтируют за 32 млн руб.

В Екатеринбурге на ремонт памятника конструктивизма на ул. Вайнера, 9а потратят 32,9 млн руб. Это следует из лота, размещенного на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Подрядчик должен отремонтировать и покрасить внешнюю часть здания и внутренние помещения. В частности, заменить полы, потолки и обои, а также часть инженерных коммуникаций. Работы должны завершить к 30 апреля 2027 года.

Здание на Вайнера,9а — объект культурного наследия «Дом горсовета №5» («Дом коммуна»). Оно было построено в 1928 году и проектировался как главное здание в жилом комплексе из четырех пятиэтажных домов, однако построен был только один корпус. Дом является примером коммунального жилого дома в стиле конструктивизма.

Напомним, в 2021 году МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту» оштрафовали на 100 тыс. руб. за несогласованный ремонт на пятом этаже здания. Компания демонтировала дверные коробки в каменных стенах и отбила штукатурку в откосах, отбила штукатурку с деревянных и кирпичных стен и потолков, разобрала облицовку стен, покрытия полов, убрала гипсокартонные листы. В 2019 году здание пострадало от пожара.

Анна Капустина