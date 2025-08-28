Парниковый суверенитет

Российский углеродный рынок находится в переходной и активной фазе развития, при этом добровольная система торговли выбросами доказала свою жизнеспособность, считают аналитики Kept. Компания опубликовала обзор с тремя сценариями дальнейшего развития углеродного рынка: инерционным и с расчетом на внешнее и внутреннее потребление углеродных единиц. Согласно документу, наиболее предпочтительным для России выглядит сценарий развития с опорой на внутренний спрос на углеродные единицы — его стимулирование не будет ограничивать экономический потенциал стратегически важных отраслей.

Анализ текущего состояния добровольного углеродного рынка в России свидетельствует об органичном характере его развития, говорится в обзоре «Российский углеродный рынок. Потенциал роста», представленном компанией Kept в соавторстве с СИБУР и RAEX. Текущая политика регуляторов предполагает взвешенный подход к климатическим целям, а также использование стимулирующих методов регулирования выбросов парниковых газов (ПГ). Внедрение добровольной системы торговли выбросами — инструмент мягкого регулирования, который «доказал свою жизнеспособность», констатирует доклад аналитиков.

Отметим, что российский рынок углеродных единиц начал действовать в 2022 году, когда заработал соответствующий реестр и участники рынка смогли регистрировать климатические проекты, выпускать углеродные единицы в обращение и проводить с ними сделки. По сути, это экономический механизм сокращения выбросов ПГ. Углеродная единица (УЕ) — это объем ПГ, эквивалентный 1 тонне углекислого газа (CO2). Выпуск УЕ в России для бизнеса является добровольным, альтернативный, жесткий формат регулирования тестируется отдельно — в рамках сахалинского эксперимента (см. “Ъ” от 4 августа).

По состоянию на 1 августа в национальном реестре углеродных единиц было зарегистрировано 68 климатических проектов с общим потенциалом выпуска свыше 91 млн УЕ, 34,3 млн из которых уже находились в обращении, а более 154 тыс.— были зачтены в целях компенсации углеродного следа, выполнения квоты или в пользу иного лица. На углеродном рынке наблюдается устойчивый рост числа выпускаемых УЕ, однако рынок характеризуется значительным структурным дисбалансом: предложение УЕ на порядок превышает спрос. «Такая ситуация свидетельствует о переходном характере настоящего периода, когда инфраструктура и предложение уже сформированы, а механизмы стимулирования спроса и интеграции УЕ в корпоративные стратегии еще только развиваются»,— отмечают авторы доклада.

В документе также представлены три сценария развития углеродного рынка в России. Инерционный предполагает отсутствие активного перехода к низкоуглеродным технологиям при сохранении мягкой политики в области регулирования, что в перспективе до 2035 года может привести к снижению мотивации компаний к участию в рынке углеродных единиц.

В сценарии внешнего спроса российский углеродный рынок окажется под влиянием факторов, связанных с его интеграцией в международную систему (в первую очередь стран БРИКС). Сценарий предполагает введение поэтапного квотирования и появление в 2029 году национальной системы торговли выбросами (СТВ). Спрос на УЕ при таком сценарии достигнет 25,6 млн единиц к 2031 году. Но при значительном росте издержек бизнеса в отсутствие дифференцированного отраслевого подхода это не обеспечит «оптимального перехода РФ к низкоуглеродной модели развития», полагают в Kept.

Сценарий внутреннего спроса же предполагает поэтапное внедрение комбинированной СТВ, сочетающей обязательный компонент регулирования на основе опыта стран БРИКС и уже оформившийся добровольный углеродный рынок. Система предполагает широкое введение квотирования в отраслях (энергетика, черная и цветная металлургия и ряд других) с постепенным расширением этого списка для декарбонизации новых отраслей. В результате спрос на УЕ к концу 2035 года достигнет 74,6 млн единиц. «Дифференцированный подход поможет избежать излишней нагрузки на бизнес и послужит стимулом для внедрения новых технологий»,— заключают авторы доклада.

Сбалансированный подход к климатической повестке, заявил “Ъ” партнер Kept, руководитель направления «Климат, энергоэффективность и водные ресурсы» Владимир Лукин, предполагает, что факторы, стимулирующие рост спроса на углеродные единицы, не ограничивают экономический потенциал стратегически важных отраслей — эффект может быть достигнут путем «тонкой настройки» гибких регулирующих инструментов, а также максимального использования потенциала международной интеграции.

Анна Королева