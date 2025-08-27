Власти подготовили список публичных Wi-Fi в Воронеже

Министерство цифрового развития Воронежской области обнародовало перечень адресов публичных Wi-Fi спотов. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе правительтства региона.

Данные собраны региональным ведомством на основании информации от операторов связи. В список действующих площадок, где предоставляется доступ к сети, вошли как общественные пространства, так и объекты городской инфраструктуры. Среди них улица Ленина 73, 96 и 7, Фридриха Энгельса, 37, улица 20-летия ВЛКСМ, 54А. Также бесплатный интернет доступен на проспекте Революции, 1/1, Московском проспекте, 11а, улицах Лагерной, 6, Сухумской, 30/10 и Ленинском проспекте, 119.

Отдельный блок составляют торгово-развлекательные комплексы: «Сити парк Град» и «Галерея Чижова». Помимо них, подключение возможно на улицах Плехановской, 12, Пушкинской, 4, и Пятницкого, 46. В перечень вошли городские зоны отдыха — сквер им. Пушкина, центральный парк («Динамо»), парк «Орленок», сквер Ученых, вторая очередь Петровской набережной и дамба Гребного канала.

Кроме того, точки Wi-Fi должны работать на улице Хользунова, 4, улице 25 Января, 14а, в переулке Красноармейском, 3а, на бульваре Победы, 38, проспекте Труда, 65и, а также в аэропорту «Воронеж».

Уточняется, что параллельно ведется работа с операторами по расширению сети. В частности, обсуждается возможность установки Wi-Fi-спотов на остановках общественного транспорта и в местах массового скопления маршрутных такси.

Также федеральное министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщает о разработке «альтернативных способов» обеспечения населения мобильным интернетом. Новая схема должна учитывать как интересы граждан, так и требования национальной безопасности (по противодействию полетам вражеских БПЛА).

Анна Швечикова