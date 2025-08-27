«Евротройка» может начать восстановление санкций против Ирана 28 августа

Великобритания, Франция и Германия («евротройка»), вероятно, запустят механизм восстановления санкций Совета безопасности ООН в отношении Ирана 28 августа, cообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По их словам, европейские страны надеются, что в течение следующих 30 дней — столько времени займет возобновление рестрикций — Тегеран согласится на уступки по ядерной программе.

Представители Ирана, Великобритании, Франции и Германии провели встречу в Женеве 26 августа по этому вопросу, однако стороны не достигли договоренности. «Настоящие переговоры начнутся после того, как будет подано письмо (в Совет Безопасности ООН.— ''Ъ'')»,— пояснил источник Reuters. Предполагается, что письмо может быть направлено завтра.

Речь идет о механизме snapback, который предусмотрен соглашением по иранской ядерной сделке 2015 года и позволяет восстановить санкции против Ирана до 18 октября, среди которых: эмбарго на поставки Исламской Республике оружия, заморозка активов и запрет на производство любых атомных технологий.

В российском МИДе «Ъ» сообщали, что не считают правомерным применение западными странами механизма snapback, поскольку Европа сама не придерживается условий ядерной сделки. На этой неделе стало известно, что Россия предложила продлить срок резолюции в поддержку соглашения на полгода.

Лусине Баласян