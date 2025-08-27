Форвард Иван Рябкин подписал контракт с клубом НХЛ «Каролина»

Российский нападающий Иван Рябкин подписал трехлетний контракт новичка с клубом Нацональной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс». Об этом сообщила пресс-служба команды.

По условиям соглашения, на уровне НХЛ Рябкин будет получать $775 тыс. в сезоне-2025/26, $850 тыс. в сезоне-2026/27 и $895 тыс. в сезоне-2027/28. На уровне Американской хоккейной лиги (АХЛ) зарплата форварда составит $85 тыс. за каждый из трех сезонов, также предусмотрены подписные бонусы в размере $235 тыс.

Ивану Рябкину 18 лет. На драфте НХЛ 2025 года он был выбран «Каролиной» под 62-м номером. В декабре 2024 года перешел в команду юниорской Хоккейной лиги США (USHL) «Маскегон Ламберджекс». В составе клуба провел 41 матч (включая регулярный чемпионат и play-off), записав в свой актив 46 очков (26 голов+20 результативных передач). Ранее выступал в командах системы московского «Динамо».

В прошедшем сезоне НХЛ «Каролина» дошла до финала Восточной конференции, где уступила будущему обладателю Кубка Стэнли — «Флорида Пантерс». В составе команды играют российские хоккеисты: вратари Петр Кочетков и Амир Мифтахов, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.

Таисия Орлова