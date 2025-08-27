Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Форвард Иван Рябкин подписал контракт с клубом НХЛ «Каролина»

Российский нападающий Иван Рябкин подписал трехлетний контракт новичка с клубом Нацональной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс». Об этом сообщила пресс-служба команды.

По условиям соглашения, на уровне НХЛ Рябкин будет получать $775 тыс. в сезоне-2025/26, $850 тыс. в сезоне-2026/27 и $895 тыс. в сезоне-2027/28. На уровне Американской хоккейной лиги (АХЛ) зарплата форварда составит $85 тыс. за каждый из трех сезонов, также предусмотрены подписные бонусы в размере $235 тыс.

Ивану Рябкину 18 лет. На драфте НХЛ 2025 года он был выбран «Каролиной» под 62-м номером. В декабре 2024 года перешел в команду юниорской Хоккейной лиги США (USHL) «Маскегон Ламберджекс». В составе клуба провел 41 матч (включая регулярный чемпионат и play-off), записав в свой актив 46 очков (26 голов+20 результативных передач). Ранее выступал в командах системы московского «Динамо».

В прошедшем сезоне НХЛ «Каролина» дошла до финала Восточной конференции, где уступила будущему обладателю Кубка Стэнли — «Флорида Пантерс». В составе команды играют российские хоккеисты: вратари Петр Кочетков и Амир Мифтахов, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.

Таисия Орлова

Отличники НХЛ

В 1994 году Сергей Зубов помог выиграть «Нью-Йорк Рейнджерс» play-off Национальной хоккейной лиги — до этого команда не побеждала 54 года. Второй Кубок Стэнли он завоевал в 1999 году в составе «Даллас Старс» — это единственный трофей в истории команды. Всего российский защитник провел в НХЛ более 1000 матчей

Фото: Bruce Bennett Studios / Getty Images

В 1994 году нападающий Сергей Немчинов вместе с Сергеем Зубовым, Александром Карповцевым и Алексеем Ковалевым выиграли трофей в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Имена четверки стали первыми среди российских, выбитых на Кубке Стэнли. Вторую награду Немчинов взял в 2000 году, играя за «Нью-Джерси Девилс»&lt;br> На фото (слева направо): хоккеисты «Нью-Джерси Девилс» Александр Могильный, Владимир Малахов, Сергей Брылин, Сергей Немчинов и на тот момент помощник главного тренера Вячеслав Фетисов с Кубком Стэнли в 2000 году

На фото (слева направо): хоккеисты «Нью-Джерси Девилс» Александр Могильный, Владимир Малахов, Сергей Брылин, Сергей Немчинов и на тот момент помощник главного тренера Вячеслав Фетисов с Кубком Стэнли в 2000 году

Фото: JM / HB / Reuters

«Я, так получилось, попал в &quot;Нью-Джерси&quot;, где всегда делали акцент на четкую, дисциплинированную игру в обороне. Впрочем, не буду говорить, что я в молодости был суперталантливым забивным игроком. Но все-таки не самым последним»&lt;br> Центрфорвард Сергей Брылин провел 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге в составе «Нью-Джерси Девилс». Взял все три «дьявольских» Кубка Стэнли — в 1995, 2000 и 2003 годах

Центрфорвард Сергей Брылин провел 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге в составе «Нью-Джерси Девилс». Взял все три «дьявольских» Кубка Стэнли — в 1995, 2000 и 2003 годах

Фото: Mike Segar / Reuters

Центрфорвард Игорь Ларионов стал одним из первых советских хоккеистов, уехавших на Запад в конце 1980-х. Считался мозговым центром знаменитой «Русской пятерки» «Детройт Ред Уингс», в которую также входили Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров и Вячеслав Козлов. В составе американского клуба трижды становился обладателем Кубка Стэнли: в 1997, 1998 и 2002 годах. Чемпионство в 1997-м стало для «Детройта» первым за 42 года

Фото: Elsa / Getty Images / NHLI

Сергей Федоров тоже три раза — в 1997, 1998, 2002 годах — выигрывал Кубок Стэнли с «Детройт Ред Уингс». Выступая в НХЛ, поставил сразу несколько рекордов: завоевал приз лучшему игроку регулярного чемпионата «Харт Трофи» и награду лучшему нападающему оборонительного плана «Селки Трофи» в одном сезоне, а также стал первым российским игроком, набравшим 1000 очков,— в лиге он провел 1248 матчей, заработав 1179 очков. В январе 2017 года включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ

Фото: Bruce Bennett Studios / Getty Images

Вячеслав Фетисов (слева) и Вячеслав Козлов два года подряд выигрывали Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингс» — в 1997-м и 1998-м. Играли в знаменитой «Русской пятерке». В августе 1997 года они впервые в истории привезли трофей в Россию. После завершения карьеры Фетисов еще раз стал обладателем Кубка Стэнли — в качестве помощника главного тренера «Нью-Йорк Девилс» в 2000 году

Фото: Ezra O. Shaw / Allsport / Getty Images

Нападающий Павел Дацюк стал обладателем Кубка Стэнли в своем дебютном сезоне 2001–2002 годов в составе «Детройт Ред Уингс». В 2008-м, выступая за этот же клуб, повторил успех. Дацюк дважды получал «Харламов Трофи» — награду лучшему российскому хоккеисту НХЛ. Трижды его признавали лучшим нападающим оборонительного плана «Селки Трофи», четыре раза подряд награжден призом за джентльменскую игру «Леди Бинг Трофи». В январе 2017 года Дацюка включили в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ

Фото: Dave Sandford / Getty Images / NHLI

«Не привезти Кубок Стэнли мы не могли»&lt;br> Олег Твердовский (в центре) — двукратный обладатель главного трофея НХЛ. Первый Кубок Стэнли российский защитник взял в 2003 году вместе с «Нью-Джерси Девилс» (на фото). В 2006 году Твердовский помог одержать чемпионство «Каролина Харрикейнс»

Олег Твердовский (в центре) — двукратный обладатель главного трофея НХЛ. Первый Кубок Стэнли российский защитник взял в 2003 году вместе с «Нью-Джерси Девилс» (на фото). В 2006 году Твердовский помог одержать чемпионство «Каролина Харрикейнс»

Фото: Brian Bahr / Getty Images / NHLI

Свой первый Кубок Стэнли Евгений Малкин (в центре) получил в 2009 году. Нападающий помог «Питсбург Пингвинс» вернуть себе главный трофей НХЛ спустя 17 лет. Тогда по итогам play-off Малкин стал первым российским хоккеистом, получившим «Конн Смайт Трофи»,— приз самому ценному игроку. Следующие победы «пингвинам» Малкин принес в 2016 и 2017 годах

Фото: Paul Sancya / AP

Сергей Гончар три раза играл в финале play-off НХЛ, но Кубок Стэнли завоевал только однажды — в составе «Питсбург Пингвинс» в 2009 году. За 20 сезонов в лиге он стал одним из самых результативных российских защитников: Гончару принадлежат рекорды по количеству голов в регулярных сезонах (220) и количеству очков за карьеру (811). После завершения карьеры хоккеист вошел в тренерский штаб «Питсбург Пингвинс», с которым взял еще один трофей в 2017 году

Фото: Dave Reginek / NHLI / Getty Images

Защитник американского клуба «Лос-Анджелес Кингс» Вячеслав Войнов в 2012 году стал самым молодым на тот момент обладателем Кубка Стэнли среди россиян — в возрасте 22 лет. Спустя два года вместе с «Королями» Войнов заполучил свой второй трофей

Фото: Jeff Gross / Getty Images

Нападающий Александр Овечкин, несмотря на многочисленные личные рекорды, выиграл Кубок Стэнли лишь однажды: в 2018 году он привел «Вашингтон Кэпиталс» к первой в истории команды победе. Также он стал первым российским капитаном, завоевавшим главный трофей лиги. Форвард занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя в рейтинге чеха Яромира Ягра. На счету россиянина 827 заброшенных шайб в 1364 матчах. Он также включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ &lt;br> На фото: Александр Овечкин жмет руку 45-му президенту США Дональду Трампу, 2019 год

На фото: Александр Овечкин жмет руку 45-му президенту США Дональду Трампу, 2019 год

Фото: MICHAEL REYNOLDS / EPA-EFE / Vostock Photo

Андрей Василевский (справа) установил сразу несколько рекордов НХЛ, выступая за клуб из Флориды «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он стал первым российским голкипером, дважды победившим в финале Кубка Стэнли — в 2020-м и в 2021-м, а также первым российским вратарем, получившим приз как самому ценному игроку play-off «Конн Смайт Трофи». На его счету четыре сухих серии подряд. Ранее ни одному голкиперу не удавалось провести столько матчей без пропущенных шайб

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Вместе с Андреем Василевским Кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» дважды брал российский нападающий Никита Кучеров — в 2020 и в 2021 годах. Кучеров стал первым игроком в истории клуба, набравшим 150 очков за карьеру в play-off НХЛ &lt;br>На фото: хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Алекс Киллорн (слева) во время парада лодок в честь победы команды в июле 2021 года

На фото: хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Алекс Киллорн (слева) во время парада лодок в честь победы команды в июле 2021 года

Фото: Mike Carlson / Getty Images

«Когда люди видят трофей, они чуть ли не с ума сходят, это шанс коснуться легенды, вековой истории хоккея. Очень круто, что все же получилось разделить радость от этой победы с ребятами в Нижнекамске»&lt;br> Каждый игрок команды-победителя имеет право распоряжаться копией Кубка Стэнли по своему усмотрению в течение 24 часов. Российский защитник клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев выигрывал в 2020 и 2021 годах, став самым молодым двукратным обладателем трофея среди россиян. В сентябре 2021 года привез его в свой родной город Нижнекамск

Каждый игрок команды-победителя имеет право распоряжаться копией Кубка Стэнли по своему усмотрению в течение 24 часов. Российский защитник клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев выигрывал в 2020 и 2021 годах, став самым молодым двукратным обладателем трофея среди россиян. В сентябре 2021 года привез его в свой родной город Нижнекамск

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

«Хочется найти варианты отвезти его туда, куда не требуется виза для русских»&lt;br>В 2022 году Валерий Ничушкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш». Клуб завоевал трофей впервые с 2001 года, Ничушкин — впервые в карьере. Однако руководство лиги, ссылаясь на внутренние правила безопасности, запретило вывозить награду в Россию и Белоруссию. Кубок также не удалось продемонстрировать болельщикам в Стамбуле и Дубае &lt;br>На фото: с женой Светланой

В 2022 году Валерий Ничушкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш». Клуб завоевал трофей впервые с 2001 года, Ничушкин — впервые в карьере. Однако руководство лиги, ссылаясь на внутренние правила безопасности, запретило вывозить награду в Россию и Белоруссию. Кубок также не удалось продемонстрировать болельщикам в Стамбуле и Дубае
На фото: с женой Светланой

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters

«Я такой человек, что если у меня есть мечта, то я к ней иду» &lt;br> В 2023 году клуб «Вегас Голден Найтс» завоевал Кубок Стэнли впервые в истории франшизы. В составе клуба играет россиянин Иван Барбашев (слева), он стал обладателем кубка во второй раз. Впервые Иван Барбашев завоевал его в сезоне 2018/19, когда играл в составе «Сент-Луис Блюз»

В 2023 году клуб «Вегас Голден Найтс» завоевал Кубок Стэнли впервые в истории франшизы. В составе клуба играет россиянин Иван Барбашев (слева), он стал обладателем кубка во второй раз. Впервые Иван Барбашев завоевал его в сезоне 2018/19, когда играл в составе «Сент-Луис Блюз»

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

