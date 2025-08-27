В сентябре в Ленобласти начнут изымать участки под строительство метро в Кудрово

Власти Ленинградской области в сентябре начнут изымать земельные участки под строительство вестибюля метро «Кудрово». Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Коллеги из Санкт-Петербурга обеспечивают прохождение экспертизы проекта строительства»,— написал он в Telegram-канале. Вопрос развития дорожной и транспортной инфраструктуры региона обсудили на координационном совете.

Кроме того, представители РЖД сообщили о подготовке проектной документации для организации пригородного движения на участке Сертолово — Левашово, добавил глава региона.

12 августа господин Дрозденко сообщил о начале строительства наземной инфраструктуры для метро в Кудрово. Стоимость проекта по продолжению Лахтинско-Правобережной линии оценивается в 73,96 млрд руб. Завершить работы планируются в 2029 году.