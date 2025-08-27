Холлоуэлл покинет «Локомотив» и перейдет в «Ладу»

Канадский защитник Мак Холлоуэлл покинет ярославский ХК «Локомотив» и перейдет в тольяттинскую «Ладу». Об этом сообщают профильные СМИ, а также спортивные журналисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Чемпионат» со ссылкой на спортивного директора «Спартака» Романа Беляева сообщил, что Холлоуэлл покинул ярославский клуб и «уже в другой команде». В своем Telegram-канале обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис рассказал, что защитник продолжит карьеру в «Ладе».

Напомним, что «Локомотив» подписал соглашение с Холлоуэллом в межсезонье, оно было рассчитано на ближайший год. Защитник успел выступить в составе «железнодорожников» только в товарищеских матчах в рамках предсезонной подготовки.

Алла Чижова