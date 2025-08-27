Эксперт Хлопков: в случае восстановления санкций не исключен выход Ирана из ДНЯО

В случае восстановления жестких санкций Совета безопасности ООН в отношении Ирана, в Тегеране могут принять решение о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такое мнение в интервью «Ъ» высказал директор Центра энергетики и безопасности (ЦЭБ) Антон Хлопков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: личный архив Антона Хлопкова Фото: личный архив Антона Хлопкова

«Будет некорректно сказать, что (я.— ''Ъ'') ожидаю выход Ирана из ДНЯО. Однако, такое развитие ситуации нельзя исключать»,— допустил собеседник «Ъ».

Великобритания, Германия и Франция дали Ирану время до 31 августа, чтобы он согласился на уступки по своей ядерной программе, иначе они активируют специальный механизм («снэпбэк»), предусмотренный соглашением по иранской ядерной сделке 2015 года. «Снэпбэк» позволяет восстановить жесткие санкции Совбеза ООН в отношении Тегерана. Иранские власти же ранее предупредили, что в случае возвращения международных рестрикций, страна может выйти из ДНЯО.

По словам Антона Хлопкова, развитие событий по такому сценарию не соответствовало бы национальным интересам России. «Не вижу, каким образом гипотетическое появление ядерного оружия в Иране может отвечать российским интересам. Станет ли нам проще выстраивать двухсторонние отношения, например, с Турцией, если у нее появятся ярко выраженные или скрытые ядерные амбиции в результате гипотетического появления ядерного оружия в Иране? Окажет ли позитивное влияние на российские многомиллиардные проекты на Ближнем Востоке в области мирного атома, то есть строительства АЭС — как действующие, так и потенциально новые — гипотетическое появление ядерного оружия в Иране? Мой ответ на эти вопросы — нет», — заявил он.

Полную версию интервью с Антоном Хлопковым читайте на сайте «Ъ» в 18:00.

Елена Черненко