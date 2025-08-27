Первый круг US Open
Мужчины.
Янник Синнер (Италия 1)—Вит Копршива (Чехия) 6:1, 6:1, 6:2.
Александр Зверев (Германия, 3)—Алехандро Табило (Чили) 6:2, 7:6 (7:4), 6:4.
Алекс де Минаур (Австралия, 8)—Кристофер О’Коннелл (Австралия) 6:3, 6:4, 6:4.
Лоренцо Музетти (Италия, 10)—Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 6:7 (3:7), 6:3, 6:4, 6:4.
Томми Пол (США, 14)—Элмер Меллер (Дания) 6:3, 6:3, 6:1.
Франсиско Серундоло (Аргентина, 19)—Маттео Арнальди (Италия) 3:6, 2:6, 7:5, 6:4, 6:3.
Александр Бублик (Казахстан, 23)—Марин Чилич (Хорватия) 6:4, 6:1, 6:4.
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25)—Билли Харрис (Великобритания) 6:4, 7:6 (10:8), 6:4.
Стефанос Циципас (Греция, 26)—Александр Мюллер (Франция) 4:6, 6:0, 6:1, 7:6 (7:5).
Денис Шаповалов (Канада, 27)—Мартон Фучович (Венгрия) 6:4, 6:4, 6:0.
Роман Сафиуллин (Россия)—Гаэль Монфис (Франция) 6:4, 2:6, 6:1, 3:6, 6:4.
Женщины.
Ига Швентек (Польша, 2)—Эмилиано Аранга (Колумбия) 6:1, 6:2.
Коко Гауфф (США, 3)—Айла Томлянович (Австралия) 6:4, 6:7 (2:7), 7:5.
Аманда Анисимова (США, 8)—Кимберли Биррелл (Австралия) 6:3, 6:2.
Екатерина Александрова (Россия, 13)—Анастасия Севастова (Латвия) 6:4, 6:1.
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 18)—Сонай Картал (Великобритания) 6:3, 1:6, 6:1.
Лаура Зигемунд (Германия)—Диана Шнайдер (Россия, 20) 7:6 (7:3), 2:6, 6:3.
Линда Носкова (Чехия, 21)—Далма Галфи (Венгрия) 6:4, 7:5.
Наоми Осака (Япония, 23)—Гретье Миннен (Бельгия) 6:3, 6:4.
Эшли Крюгер (США)—София Кенин (США, 26) 5:7, 6:4, 6:2.
Марта Костюк (Украина, 27)—Кэти Балтер (Великобритания) 6:4, 6:4.
Анастасия Захарова (Россия)—Элина Аванесян (Армения) 6:3, 6:4.