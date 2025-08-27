Какое имущество Генпрокуратура требует изъять у генерала Юрия Кузнецова
Земельные участки
- 1. Земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м в Красногорском районе Московской области.
- 2. Земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м в Красногорском районе Московской области (зарегистрирован на супругу Юлию Кузнецову).
- 3. Земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м в деревне Обушково Истринского района Московской области (зарегистрирован на дочь Регину Андрияненко).
- 4. Земельный участок площадью 680 кв. м в Краснодаре (зарегистрирован на жену Юлию Кузнецову).
Дома, квартиры, строения
- 1. Три объекта незавершенного капитального строительства площадью 651,44 кв. м, 502 кв. м и 207,09 кв. м в Красногорском районе Московской области.
- 2. Здание в деревне Обушково Истринского района Московской области площадью 308,4 кв. м (зарегистрировано на дочь Регину Андрияненко).
- 3. Помещение в Кунцевском районе Москвы площадью 112,5 кв. м (зарегистрировано на дочь Алису Грузину).
- 4. Помещение в Кунцевском районе Москвы площадью 105,3 кв. м (зарегистрировано на дочь Регину Андрияненко).
- 5. Здание в Краснодаре площадью 1125,2 кв. м (зарегистрировано на жену Юлию Кузнецову).
Автомобили
- 1. Автомобиль BMW Е70 Х5 хDrive 30d Luxury 2012 года выпуска.
- 2. Автомобиль ГАЗ-21Р 1969 года выпуска.
Денежные средства
1. Деньги, изъятые при обыске в Москве:
- 50 210 000 руб.;
- $139 000 (12 763 522 руб. по курсу ЦБ);
- €100 000 (9 894 610 руб. по курсу ЦБ).
2. Деньги, изъятые при обыске в деревне Обушково:
- 34 294 450 руб.;
- $143 797 (13 204 001 руб. по курсу ЦБ);
- €104 070 (10 297 320 руб. по курсу ЦБ).
3. Деньги, изъятые при обыске в служебном кабинете:
- 686 050 руб.
4. Деньги, изъятые при обыске в квартире дочери Алисы Грузиной в Москве:
- 35 000 000 руб.;
- $140 000 (12 855 346 руб. по курсу ЦБ);
- €100 000 (9 894 610 руб. по курсу ЦБ).
5. Деньги на банковских счетах в общей сумме 56 953 143 руб.
Ювелирные украшения, часы, монеты
- 1. 172 редкие монеты из золота и серебра.
- 2. 26 золотых и серебряных колец со вставками бриллиантов, фианита, шпинеля.
- 3. 16 наборов серег из золота и серебра со вставками бриллиантов и фианита.
- 4. 15 наручных часов.
- 5. 12 золотых и серебряных цепочек.
- 6. 11 золотых и серебряных подвесок.
- 7. 7 золотых и серебряных ручек.
- 8. 7 золотых и серебряных браслетов.
- 9. 5 золотых бус со вставками берилла, корунда, шпинеля.
- 10. 6 изделий из сусального золота.
- 11. 4 золотых зажима для галстука.
- 12. 4 золотых кулона.
- 13. 3 набора запонок со вставками оникса, топаза, рубинов.
- 14. 3 колье со вставками бриллиантов, фианита, лунного камня.
Другие предметы роскоши
- 1. Картина торговой марки Swarovski с гербом Минобороны РФ.
- 2. Икона «Господь Вседержитель».
- 3. Погоны из серебра 925-й пробы.
- 4. Шпага офицерская пехотная.