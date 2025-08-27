Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Какое имущество Генпрокуратура требует изъять у генерала Юрия Кузнецова

Земельные участки

  • 1. Земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м в Красногорском районе Московской области.
  • 2. Земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м в Красногорском районе Московской области (зарегистрирован на супругу Юлию Кузнецову).
  • 3. Земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м в деревне Обушково Истринского района Московской области (зарегистрирован на дочь Регину Андрияненко).
  • 4. Земельный участок площадью 680 кв. м в Краснодаре (зарегистрирован на жену Юлию Кузнецову).

Дома, квартиры, строения

  • 1. Три объекта незавершенного капитального строительства площадью 651,44 кв. м, 502 кв. м и 207,09 кв. м в Красногорском районе Московской области.
  • 2. Здание в деревне Обушково Истринского района Московской области площадью 308,4 кв. м (зарегистрировано на дочь Регину Андрияненко).
  • 3. Помещение в Кунцевском районе Москвы площадью 112,5 кв. м (зарегистрировано на дочь Алису Грузину).
  • 4. Помещение в Кунцевском районе Москвы площадью 105,3 кв. м (зарегистрировано на дочь Регину Андрияненко).
  • 5. Здание в Краснодаре площадью 1125,2 кв. м (зарегистрировано на жену Юлию Кузнецову).

Автомобили

  • 1. Автомобиль BMW Е70 Х5 хDrive 30d Luxury 2012 года выпуска.
  • 2. Автомобиль ГАЗ-21Р 1969 года выпуска.

Крупнейшие взыскания по коррупционным делам

В мае 2016 года 20 мая Южно-Сахалинский горсуд постановил конфисковать имущество бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина и членов его семьи на сумму в 1 млрд руб. Экс-губернатор был арестован в марте 2015 года по подозрению в получении взятки на сумму $5,6 млн

В декабре 2017 года суд обратил в доход государства имущество бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления по борьбе с коррупцией МВД РФ Дмитрия Захарченко и его семьи. Стоимость имущества была оценена более чем в 9 млрд руб., 8 млрд из них — наличные. 10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам лишения свободы и к штрафу в 117 млн руб. по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию

В апреле 2019 года Красногорский городской суд изъял в доход государства имущество почти на 10,5 млрд руб. у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Он был арестован 14 июня 2018 года по обвинению в коррупции. Сам экс-чиновник отрицает вину и называет свое преследование политическим. В декабре 2020 года Подольский городской суд Подмосковья приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима

В сентябре 2019 года подмосковный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и изъял в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя и его близких на сумму 9 млрд руб. Среди этого имущества было в том числе 1,7 тыс. объектов недвижимости, 4 автомобиля и 5 млрд руб. наличными. Чиновник был осужден за коррупционные и должностные преступления с целью хищения муниципальной собственности

8 ноября 2019 года Головинский суд Москвы изъял в пользу государства 6 млрд руб. у полковника ФСБ Кирилла Черкалина, который обвиняется в особо крупном мошенничестве и получении взятки в $850 тыс.

25 ноября 2019 года Нижегородский районный суд обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на сумму около 2,2 млрд руб.

20 октября 2020 года Гагаринский районный суд города Москвы удовлетворил исковые требования Генпрокураторы России и взыскал с экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и подконтрольных ему компаний 32,5 млрд руб. Эти деньги надзорное ведомство посчитало незаконно полученным доходом, так как чиновник занимался бизнесом в обход установленных запретов

В феврале 2022 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры почти на 20 млрд руб. к бывшему депутату Госдумы от «Справедливой России» Сергею Петрову и основанной им группе компаний «Рольф». В ходе разбирательств было установлено, что, являясь народным избранником, Петров продолжил руководить деятельностью крупнейшего автодилера страны и получил доход в особо крупном размере от «запрещенной антикоррупционным законодательством деятельности». Ответчики обжаловали решение суда

27 мая 2022 года Хамовнический райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации рекордной суммы в $750 млн у основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова. Эти средства бизнесмены выручили от продажи «Транснефти» 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта

Денежные средства

1. Деньги, изъятые при обыске в Москве:

  • 50 210 000 руб.;
  • $139 000 (12 763 522 руб. по курсу ЦБ);
  • €100 000 (9 894 610 руб. по курсу ЦБ).

2. Деньги, изъятые при обыске в деревне Обушково:

  • 34 294 450 руб.;
  • $143 797 (13 204 001 руб. по курсу ЦБ);
  • €104 070 (10 297 320 руб. по курсу ЦБ).

3. Деньги, изъятые при обыске в служебном кабинете:

  • 686 050 руб.

4. Деньги, изъятые при обыске в квартире дочери Алисы Грузиной в Москве:

  • 35 000 000 руб.;
  • $140 000 (12 855 346 руб. по курсу ЦБ);
  • €100 000 (9 894 610 руб. по курсу ЦБ).

5. Деньги на банковских счетах в общей сумме 56 953 143 руб.

Ювелирные украшения, часы, монеты

  • 1. 172 редкие монеты из золота и серебра.
  • 2. 26 золотых и серебряных колец со вставками бриллиантов, фианита, шпинеля.
  • 3. 16 наборов серег из золота и серебра со вставками бриллиантов и фианита.
  • 4. 15 наручных часов.
  • 5. 12 золотых и серебряных цепочек.
  • 6. 11 золотых и серебряных подвесок.
  • 7. 7 золотых и серебряных ручек.
  • 8. 7 золотых и серебряных браслетов.
  • 9. 5 золотых бус со вставками берилла, корунда, шпинеля.
  • 10. 6 изделий из сусального золота.
  • 11. 4 золотых зажима для галстука.
  • 12. 4 золотых кулона.
  • 13. 3 набора запонок со вставками оникса, топаза, рубинов.
  • 14. 3 колье со вставками бриллиантов, фианита, лунного камня.

Другие предметы роскоши

  • 1. Картина торговой марки Swarovski с гербом Минобороны РФ.
  • 2. Икона «Господь Вседержитель».
  • 3. Погоны из серебра 925-й пробы.
  • 4. Шпага офицерская пехотная.

Краткая опись активов Юрия Кузнецова

