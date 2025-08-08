Председатель УК на Верности выстрелил из пистолета в ходе конфликта с жильцами

В полдень 7 августа в полицию поступило сообщение о нападении на петербурженку у дома 22 по улице Верности, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место правоохранители обнаружили 35-летнюю пострадавшую и ее 34-летнего спутника.

У жильцом дома произошел конфликт с 69-летним председателем управляющей компании, который распылил в сторону обидчиков газовый баллончик и выстрелил из сигнального пистолета. Подозреваемого задержали на месте происшествия и доставили в отдел.

Молодые люди обратились за медицинской помощью. У пострадавшего петербуржца диагностировали множественные ушибы, у его спутницы зафиксировали травму груди.

После оказания медицинской помощи их отпустили домой в удовлетворительном состоянии. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2. ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяный петербуржец трижды выстрелил в таксиста из пневматики в центре города.

Андрей Маркелов