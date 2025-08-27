В Свердловской области 16 городов получат деньги на развитие коммунальных сетей

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области одобрило субсидии 16 муниципалитетам Свердловской области на проекты коммунальной инфраструктуры. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В постановлении указано, что общий объем финансирования в 2026-2028 годах составит 6,39 млрд руб. В ходе заседания комиссия рассмотрела 26 заявок. Из них были отклонены проекты Новолялинского, Сысертского, Верхнепышминского, Красноуфимского и других муниципалитетов. Самые большие субсидии получат Кушвинский городской округ (около 1,5 млрд руб.), Ирбит (порядка 1,5 млрд руб.) и Березовский (543 млн руб.)

Средства будут направлены на строительство систем и объектов коммунальной инфраструктуры.

Полина Бабинцева