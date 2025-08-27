«Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» увеличили совокупную выручку на 12%

Совокупная выручка «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима», входящих в СИБУР, за первое полугодие 2025 года выросла на 12,1% до 193,3 млрд руб. Об этом сообщается в отчетности предприятий по МСФО.

Выручка «Нижнекамскнефтехима» за январь — июнь увеличилась на 13,2% до 136,7 млрд руб. «Казаньоргсинтез» показал рост на 9,6% до 56,6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что по данным РСБУ совокупная выручка предприятий за полугодие составила 188,7 млрд руб. с ростом на 12,8%.

Анар Зейналов